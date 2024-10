Meteo Belpasso, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Belpasso si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,6°C e i 26,9°C, mentre i venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà su livelli moderati, con picchi del 70% durante la notte.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 44%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 55%, garantendo un clima piuttosto fresco e piacevole.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,2°C alle 07:00 e arrivando fino a 26,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori attorno al 6%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 0,5 km/h e i 8,6 km/h, mantenendo un clima gradevole e ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi tra i 24,2°C e i 26,3°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, favorendo un’atmosfera tranquilla e piacevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che passerà a 66%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 19,1°C alle 21:00. I venti rimarranno deboli, con una leggera bava proveniente da Ovest-Nord-Ovest. L’umidità aumenterà, toccando il 70% verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belpasso nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima generalmente sereno. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità, che potrebbe portare a qualche variazione nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di questa giornata, mentre è consigliabile tenere d’occhio le evoluzioni del meteo per i giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +17.7° perc. +16.9° Assenti 4.5 NO max 5.3 Maestrale 52 % 1019 hPa 5 poche nuvole +17.6° perc. +16.8° Assenti 4 NNO max 4.5 Maestrale 52 % 1019 hPa 8 cielo sereno +23.1° perc. +22.5° Assenti 1.4 SE max 4.3 Scirocco 39 % 1020 hPa 11 cielo sereno +26.7° perc. +26.3° Assenti 6 SE max 6.8 Scirocco 31 % 1019 hPa 14 cielo sereno +25.4° perc. +25° Assenti 10 ESE max 12.5 Scirocco 37 % 1019 hPa 17 cielo sereno +20.5° perc. +20.1° Assenti 4.2 E max 10.3 Levante 58 % 1020 hPa 20 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 1.2 ONO max 3.3 Maestrale 63 % 1021 hPa 23 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° Assenti 3.4 O max 3.8 Ponente 62 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.