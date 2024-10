Meteo Belpasso, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Belpasso indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa aumenterà nel pomeriggio, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una direzione che varierà da ovest a sud-ovest.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 17,6°C, e l’umidità si manterrà attorno al 63%. I venti soffieranno da ovest con una velocità di circa 5-7 km/h, creando una leggera brezza.

Durante la mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà simile, attestandosi a 26,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, con un’umidità che scenderà fino al 39%. I venti si faranno più intensi, raggiungendo i 18-22 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da ovest-sud-ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25-27°C, con una temperatura percepita che scenderà leggermente. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 47%. I venti continueranno a soffiare con una velocità di circa 20 km/h, mantenendo una brezza vivace.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 20°C, con una temperatura percepita di 20°C. L’umidità salirà fino al 70% e i venti si faranno più leggeri, oscillando tra 10 e 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belpasso nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima mite e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Belpasso

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 5.8 O max 7.4 Ponente 62 % 1015 hPa 4 cielo sereno +17.4° perc. +16.7° Assenti 7.8 O max 11.3 Ponente 61 % 1014 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.1° Assenti 8.2 O max 11.8 Ponente 44 % 1014 hPa 10 cielo sereno +25.6° perc. +25.2° Assenti 13.9 OSO max 19.4 Libeccio 34 % 1013 hPa 13 nubi sparse +27° perc. +26.8° Assenti 20 OSO max 22.9 Libeccio 39 % 1011 hPa 16 nubi sparse +23.3° perc. +23.1° Assenti 18.8 OSO max 24.2 Libeccio 55 % 1011 hPa 19 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 22 % 10.8 O max 19 Ponente 70 % 1012 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° prob. 20 % 12.7 O max 24 Ponente 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:37

