Meteo Bergamo, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Bergamo si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con un graduale miglioramento verso la sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13,7°C e i 18,7°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 90%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e sud-ovest, con velocità che non supereranno i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, soprattutto nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,7°C. L’umidità sarà alta, attorno al 91%, e i venti si manterranno leggeri. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 98%.

Nella mattina, la situazione non subirà grandi variazioni, con un cielo completamente coperto e temperature che si aggireranno tra i 14,1°C e i 18,6°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 80-90%, e i venti continueranno a soffiare debolmente. Le condizioni di visibilità saranno buone, ma il cielo grigio potrebbe influenzare l’umore di chi si appresta a iniziare la giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature raggiungeranno il picco di 18,7°C intorno alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente. L’umidità si manterrà attorno al 73-80%, mentre i venti si faranno più evidenti, ma sempre con intensità moderata. Questo sarà il momento migliore per approfittare di una passeggiata all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, rendendo la serata fresca ma piacevole. L’umidità rimarrà attorno al 90%, ma la sensazione di freschezza sarà mitigata dalla diminuzione del vento.

In conclusione, le previsioni meteo per Bergamo indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre caratterizzata da un cielo coperto al mattino, con un miglioramento nel pomeriggio e una serata più serena. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e cieli più soleggiati, rendendo l’atmosfera più gradevole per gli abitanti della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.6° perc. +13.3° Assenti 4.3 N max 4.8 Tramontana 90 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13.3° perc. +12.9° Assenti 4.2 N max 4.8 Tramontana 86 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.1° perc. +13.7° Assenti 4 N max 4.2 Tramontana 84 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° Assenti 3.5 SSO max 2.5 Libeccio 74 % 1027 hPa 13 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° Assenti 4.1 SSO max 2.4 Libeccio 73 % 1025 hPa 16 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° Assenti 2.2 SO max 2.4 Libeccio 87 % 1025 hPa 19 poche nuvole +14.5° perc. +14.4° Assenti 4.8 N max 4.6 Tramontana 91 % 1026 hPa 22 poche nuvole +14.1° perc. +13.9° Assenti 5.3 NNE max 4.8 Grecale 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:09

