Meteo Bergamo, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Bergamo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione, con massime che toccheranno i 19,4°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un’ottima visibilità e un clima piacevole. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord e nord-est, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con un cielo completamente sereno e un’umidità che si manterrà alta, attorno all’86%. La pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1026 hPa.

Nella mattina, il sole sorgerà su un cielo limpido, con temperature che inizieranno a salire rapidamente. Alle 08:00, si registreranno già 15,9°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 18,4°C. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 68% entro le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio si presenterà particolarmente favorevole, con temperature che toccheranno il picco di 19,4°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole. Le condizioni di meteo favorevoli si manterranno anche nelle ore successive, con valori che scenderanno gradualmente fino a 15,1°C alle 18:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo continueranno a essere stabili, con umidità che si attesterà attorno all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bergamo indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e cieli sereni. Non si prevedono perturbazioni significative, il che suggerisce un inizio di Novembre all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 5.8 NNE max 5.1 Grecale 85 % 1026 hPa 4 cielo sereno +13.2° perc. +12.8° Assenti 4.9 N max 4.6 Tramontana 83 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° Assenti 4.8 N max 4.6 Tramontana 80 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 3.2 SSO max 1.4 Libeccio 68 % 1026 hPa 13 cielo sereno +19.4° perc. +19.1° Assenti 4.2 SSO max 2.1 Libeccio 68 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.1° perc. +16° Assenti 1 O max 1.6 Ponente 85 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.8° perc. +14.7° prob. 3 % 5.2 N max 4.9 Tramontana 88 % 1025 hPa 22 cielo sereno +14.3° perc. +14.1° Assenti 5.3 NNE max 4.8 Grecale 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.