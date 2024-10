Meteo Bergamo, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Bergamo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere, specialmente nelle ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nel corso del pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% per gran parte della giornata. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra 1 e 6 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse, ma si evolveranno rapidamente verso un cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 14,5°C, con un’umidità che rimarrà elevata, intorno al 90%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1029 hPa, favorendo una situazione di calma.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto e si registreranno piogge leggere, con accumuli che potranno arrivare a 0,7 mm entro le ore centrali. Le temperature percepite si manterranno tra 14,4°C e 15,8°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere alta, intorno al 90%. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 4 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 15°C, con una percezione termica simile. Le probabilità di pioggia si ridurranno, ma non saranno assenti, con valori che si aggireranno attorno al 46%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si potranno verificare sporadiche piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 14°C. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, superando il 90%, mentre i venti rimarranno deboli.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bergamo nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni meteorologiche. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento della probabilità di schiarite, con temperature che potrebbero salire leggermente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.5° perc. +14.3° Assenti 6.1 NNE max 5.6 Grecale 90 % 1029 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° prob. 3 % 3.6 NNE max 3.4 Grecale 86 % 1029 hPa 6 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° prob. 11 % 4.3 NE max 4.2 Grecale 86 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.57 mm 3.2 E max 4.8 Levante 90 % 1031 hPa 12 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.28 mm 1.9 O max 2.9 Ponente 93 % 1030 hPa 15 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 61 % 0.9 NO max 1.7 Maestrale 92 % 1029 hPa 18 cielo coperto +14.7° perc. +14.7° prob. 47 % 0.5 NNO max 1.5 Maestrale 95 % 1030 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.7° prob. 27 % 4.6 NNO max 4.6 Maestrale 93 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:17

