Meteo Biancavilla, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Biancavilla indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno in un pomeriggio e una sera con piogge leggere. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 28,3°C nel corso della giornata. Tuttavia, l’umidità sarà piuttosto elevata, con valori che si attesteranno attorno al 75% in serata.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che si aggirerà intorno ai 18°C. La brezza leggera proveniente da Ovest garantirà un clima piacevole, con una copertura nuvolosa molto bassa. Con l’avanzare della mattina, la situazione meteo inizierà a cambiare: si assisterà a un aumento della nuvolosità e a piogge leggere che si manifesteranno già dalle 08:00, con una temperatura che salirà fino a 24,7°C. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,28mm.

Proseguendo nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo coperto e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 26,7°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 16%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 26,7 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con piogge leggere che continueranno a cadere. La temperatura si attesterà intorno ai 22°C, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 75%. Le precipitazioni, sebbene leggere, si protrarranno fino a tarda notte, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,43mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Biancavilla nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.5° perc. +18.6° prob. 10 % 7.2 O max 11.9 Ponente 84 % 1012 hPa 4 cielo sereno +18° perc. +18° prob. 4 % 5.9 ONO max 9.8 Maestrale 82 % 1011 hPa 7 cielo sereno +22° perc. +22° prob. 10 % 6.7 OSO max 11 Libeccio 66 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +25.8° perc. +25.8° 0.24 mm 9 SO max 21.5 Libeccio 52 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +28.2° perc. +27.9° 0.12 mm 26.7 SSO max 40.9 Libeccio 40 % 1008 hPa 16 cielo coperto +25.1° perc. +25.1° prob. 16 % 18.5 SSO max 30.2 Libeccio 52 % 1007 hPa 19 cielo coperto +22.2° perc. +22.4° prob. 12 % 4.9 OSO max 12 Libeccio 75 % 1009 hPa 22 pioggia leggera +21.8° perc. +22° 0.32 mm 1.1 SO max 10.7 Libeccio 75 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:36

