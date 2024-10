Meteo Biella, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 24 Ottobre, Biella si troverà a fronteggiare condizioni di meteo prevalentemente piovoso. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa quasi totale, con piogge leggere che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

Durante la notte, le piogge continueranno a cadere su Biella, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che si aggirerà attorno al 98%. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 2,3 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, porteranno a un accumulo di circa 0,4 mm.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera persisterà, mantenendo la temperatura attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che raggiungeranno i 0,75 mm entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento si manterrà bassa, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il meteo non mostrerà miglioramenti. Le piogge saranno costanti, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a cadere, seppur con intensità variabile. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma non supererà i 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si manterranno stabili, con piogge leggere che continueranno a cadere. La temperatura si attesterà intorno ai 13,6°C, e la copertura nuvolosa rimarrà totale. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,2 mm. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno intorno ai 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Biella indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, per il momento, gli abitanti di Biella dovranno prepararsi a una giornata di pioggia e nuvole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14° perc. +14° 0.31 mm 1.8 SO max 2.6 Libeccio 96 % 1028 hPa 4 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.2 mm 0.2 ENE max 1.6 Grecale 97 % 1027 hPa 7 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.59 mm 0.6 NNE max 3.5 Grecale 96 % 1028 hPa 10 pioggia leggera +14° perc. +14° 0.59 mm 1.1 E max 6.5 Levante 95 % 1028 hPa 13 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.19 mm 4.5 ENE max 6.9 Grecale 89 % 1027 hPa 16 pioggia leggera +14° perc. +14° 0.18 mm 3.7 E max 6.7 Levante 95 % 1026 hPa 19 cielo coperto +13.6° perc. +13.6° prob. 41 % 3.7 ENE max 7.2 Grecale 96 % 1026 hPa 22 pioggia leggera +13.6° perc. +13.5° 0.23 mm 3.1 NE max 6.3 Grecale 97 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.