Meteo Bisceglie, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Bisceglie si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 95%. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti provenienti da Sud-Sud Est.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un miglioramento temporaneo, con la presenza di poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 21,3°C. Tuttavia, la nuvolosità aumenterà nuovamente, portando a un cielo coperto già a partire dalle ore 13:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 21°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 75%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 20,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 71%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza proveniente da Est. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,9°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 69%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bisceglie indicano una continuazione di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su livelli miti. Si prevede un lieve miglioramento per il giorno successivo, ma la nuvolosità potrebbe persistere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.3° perc. +20.5° Assenti 6.3 SSE max 9.7 Scirocco 81 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.9° perc. +20.1° Assenti 5.2 SSE max 5.8 Scirocco 82 % 1026 hPa 6 nubi sparse +19.7° perc. +19.9° Assenti 2.1 SSE max 3 Scirocco 83 % 1027 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +21.3° Assenti 4.2 NE max 4.4 Grecale 75 % 1027 hPa 12 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 10.4 NE max 9.3 Grecale 74 % 1026 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° Assenti 8.9 ENE max 9.3 Grecale 73 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° prob. 4 % 6.3 E max 6.9 Levante 70 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 3.3 ESE max 3.9 Scirocco 69 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 17:58

