Meteo Bitonto, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

Le previsioni meteo per Bitonto di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,8°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 92% entro le ore 07:00. Le temperature saliranno fino a 23,2°C nel tardo mattino.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con una temperatura massima di circa 23,4°C. La velocità del vento varierà tra i 10,3 km/h e i 14 km/h, proveniente principalmente da est. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo l’umidità attorno al 65%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si manterranno sui 21,5°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, con venti che si attenueranno ulteriormente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature gradevoli. Si prevede che le temperature rimarranno stabili, senza significativi sbalzi, mentre l’umidità potrebbe aumentare leggermente. Gli amanti del clima mite troveranno quindi in questi giorni un’ottima opportunità per godere delle attività all’aperto, anche se con un cielo non sempre sereno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Bitonto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +19.5° Assenti 3.9 N max 5.5 Tramontana 71 % 1020 hPa 4 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° Assenti 4.4 N max 7.1 Tramontana 76 % 1020 hPa 7 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 3.5 NNE max 4.7 Grecale 72 % 1021 hPa 10 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° Assenti 5.9 NE max 4.9 Grecale 60 % 1021 hPa 13 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° Assenti 12.2 ENE max 11.1 Grecale 58 % 1019 hPa 16 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° Assenti 12.1 E max 14.5 Levante 67 % 1019 hPa 19 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 5.7 ESE max 9.4 Scirocco 66 % 1020 hPa 22 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° Assenti 11.6 ESE max 18.4 Scirocco 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:06

