Meteo Bollate, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

Le previsioni meteo per Bollate di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà praticamente totale, con un’umidità elevata che si attesterà intorno al 94%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 2,5 km/h e i 8 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere fino a metà mattinata, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a mantenersi alta. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 8 km/h. A partire dalle 11:00, si assisterà a un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite nel pomeriggio.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con il cielo che si presenterà coperto. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 15°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente. I venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una velocità moderata. L’umidità si manterrà alta, intorno all’88%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un ritorno delle piogge leggere. La temperatura si aggirerà attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione percepita. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 91%. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, mantenendo una direzione costante verso est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bollate nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un lieve miglioramento, ma la situazione rimarrà monitorata per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.1 mm 2.5 E max 6 Levante 94 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.13 mm 3.3 E max 8 Levante 94 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.25 mm 3.7 ESE max 8.5 Scirocco 95 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.17 mm 6.6 ESE max 17.2 Scirocco 91 % 1028 hPa 12 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° prob. 73 % 8.1 ESE max 16.6 Scirocco 85 % 1027 hPa 15 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 53 % 7.2 E max 17.6 Levante 88 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 48 % 7.6 E max 18.6 Levante 90 % 1026 hPa 21 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.1 mm 7.5 E max 17.7 Levante 91 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:18

