Meteo Bollate, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Bollate si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno, con picchi che raggiungeranno i 20,1°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido e soleggiato. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3,2 km/h, e l’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 57% e il 85%.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,3°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da nord. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa, contribuendo a un clima tranquillo e senza precipitazioni.

Nella mattina, il termometro salirà progressivamente, raggiungendo i 19,1°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera diminuzione dell’umidità. I venti, sempre deboli, si disporranno prevalentemente da sud-sud ovest, favorendo un ulteriore riscaldamento dell’aria.

Il pomeriggio porterà il massimo della temperatura, con valori che toccheranno i 20,1°C. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza alcuna previsione di pioggia. L’intensità del vento sarà contenuta, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. Anche l’umidità si manterrà su livelli accettabili, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 16°C. Il cielo sereno continuerà a dominare, e i venti si faranno ancora più leggeri, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante per la conclusione della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Bollate nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima rimarrà stabile, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 2.5 NNE max 2.6 Grecale 83 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 2.3 NO max 3 Maestrale 85 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 2.6 NNO max 2.6 Maestrale 82 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 1.8 SSO max 1.3 Libeccio 65 % 1026 hPa 13 cielo sereno +20.1° perc. +19.7° Assenti 3.1 SSO max 1.9 Libeccio 58 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 2.9 SSO max 3 Libeccio 65 % 1024 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +16.7° Assenti 1.5 NNO max 1.8 Maestrale 73 % 1025 hPa 22 cielo sereno +16° perc. +15.7° Assenti 0.7 NNE max 1.8 Grecale 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:10

