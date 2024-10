Meteo Bologna, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Domenica 13 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvolosità e temperature moderate. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, ma la copertura rimarrà comunque significativa. La mattina si aprirà con temperature che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 19-20°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,8 km/h e i 8,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 70-80%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo quasi completamente coperto fino a sera. Le precipitazioni non sono previste, quindi non ci si aspetta pioggia, ma l’atmosfera potrebbe risultare umida e opprimente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 14°C. Il cielo continuerà a essere nuvoloso, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso la fine della giornata. La velocità del vento si manterrà bassa, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Bologna di Domenica 13 Ottobre suggeriscono una giornata nuvolosa e temperata, con temperature che si manterranno su valori moderati. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, per avere un quadro più chiaro, sarà opportuno seguire gli aggiornamenti delle previsioni del tempo nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 8.5 OSO max 11.6 Libeccio 77 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.3° perc. +12.8° Assenti 8.9 SSO max 9.7 Libeccio 79 % 1017 hPa 6 nubi sparse +13° perc. +12.5° Assenti 5.7 SO max 5.9 Libeccio 83 % 1018 hPa 9 nubi sparse +18.1° perc. +17.6° Assenti 4.2 OSO max 6.4 Libeccio 62 % 1019 hPa 12 cielo coperto +20.5° perc. +20° Assenti 6.8 N max 6 Tramontana 56 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +19.3° Assenti 3.7 N max 3.9 Tramontana 62 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° Assenti 8.6 S max 8.4 Ostro 78 % 1018 hPa 21 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° Assenti 7.3 SSO max 7.3 Libeccio 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:28

