Meteo Bologna, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da poche nuvole a nubi sparse. La mattina si presenterà con un cielo coperto, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature che varieranno da 15,5°C a 13,6°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 7,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’81% e l’87%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 17,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a toccare il 92%. Anche in questo intervallo, il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 2,3 km/h e 5,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70-75%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si prevede un parziale miglioramento, con un ritorno di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 18,3°C alle 15:00. La copertura nuvolosa scenderà fino al 68%, mentre l’umidità continuerà a mantenersi su valori moderati, intorno al 66-74%. La velocità del vento rimarrà debole, con intensità che non supereranno i 5,5 km/h.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,1°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’83% alla 23:00. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità che si manterranno sotto i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo potrebbe rimanere coperto per gran parte della giornata. Nei giorni successivi, si potrebbe assistere a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.5° perc. +15.2° Assenti 6.3 SO max 7.7 Libeccio 81 % 1007 hPa 3 nubi sparse +14.1° perc. +13.8° prob. 15 % 2.9 OSO max 4.1 Libeccio 86 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° prob. 4 % 2.3 NE max 3.2 Grecale 86 % 1011 hPa 9 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° prob. 8 % 5.3 NE max 6.4 Grecale 75 % 1013 hPa 12 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° prob. 27 % 5.5 NNE max 5.5 Grecale 70 % 1013 hPa 15 nubi sparse +18.3° perc. +17.9° prob. 39 % 3.1 NE max 4.1 Grecale 66 % 1013 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° prob. 35 % 2.7 ENE max 3.2 Grecale 73 % 1015 hPa 21 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° Assenti 1.3 NNE max 2 Grecale 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.