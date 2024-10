Meteo Bologna, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, la città sarà avvolta da una leggera pioggia, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 92%. La situazione non migliorerà significativamente durante la mattina, quando il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno sui 12°C.

Nel corso del pomeriggio, si prevede un lieve miglioramento, con la possibilità di brevi schiarite, ma le piogge non saranno del tutto assenti. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,5°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 9,7 km/h. La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, ma senza precipitazioni significative, mantenendo le temperature su valori simili a quelli del pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con temperature che scenderanno leggermente, ma senza variazioni drastiche. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1013 hPa, segno di una situazione di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bologna mostrano un trend di stabilità, con un miglioramento atteso nel weekend. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo, poiché la variabilità delle condizioni atmosferiche potrebbe portare a cambiamenti improvvisi. La giornata di Venerdì 4 Ottobre si presenterà quindi come una giornata tipicamente autunnale, con temperature fresche e un cielo prevalentemente nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +11.9° perc. +11.6° 1 mm 9.5 NO max 19.9 Maestrale 92 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +11.7° perc. +11.4° 0.84 mm 4.2 NNO max 9 Maestrale 95 % 1006 hPa 6 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° prob. 85 % 5.7 NO max 8.7 Maestrale 93 % 1007 hPa 9 cielo coperto +12.2° perc. +11.9° prob. 26 % 5.1 NNO max 5.9 Maestrale 90 % 1009 hPa 12 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° prob. 29 % 8.1 NNO max 8.7 Maestrale 88 % 1009 hPa 15 cielo coperto +12.2° perc. +11.9° prob. 36 % 7.5 NNO max 9.5 Maestrale 91 % 1010 hPa 18 cielo coperto +11.9° perc. +11.6° prob. 19 % 3.9 NNO max 5.3 Maestrale 93 % 1011 hPa 21 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° prob. 2 % 3.6 NO max 3.9 Maestrale 92 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:44

