Meteo Bolzano, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Bolzano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una leggera fluttuazione, e l’umidità rimarrà elevata, superando il 99%. I venti saranno deboli, con velocità variabili, e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1005 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 13,8°C. La probabilità di pioggia sarà moderata, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 0,5 km/h, proveniente da sud.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14,8°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e la probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli che si attesteranno attorno ai 1,5 mm. Anche in questa fase, i venti si manterranno deboli.

Il pomeriggio porterà un incremento dell’intensità delle piogge, con momenti di forte pioggia che si registreranno intorno alle ore 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, mentre le precipitazioni potrebbero superare i 4 mm. La situazione meteo rimarrà critica, con un’umidità che continuerà a mantenersi elevata.

Nella sera, le piogge moderate proseguiranno, con temperature che si attesteranno attorno ai 14,6°C. La pioggia sarà costante, con accumuli che potrebbero raggiungere i 2 mm. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a una sensazione di umidità persistente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Martedì 8 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e a condizioni di meteo instabile. Si raccomanda di prestare attenzione alle eventuali allerte meteo e di adottare le necessarie precauzioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.9° perc. +13.9° prob. 25 % 1.1 SO max 2.2 Libeccio 99 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +14.1° perc. +14.1° 0.22 mm 1.1 ONO max 1.8 Maestrale 98 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +14.4° perc. +14.4° 0.55 mm 3.4 SO max 4.9 Libeccio 98 % 1013 hPa 10 pioggia leggera +14.8° perc. +14.9° 0.88 mm 1.2 OSO max 3.1 Libeccio 99 % 1011 hPa 13 forte pioggia +14.9° perc. +15° 4.1 mm 2.7 NE max 5.4 Grecale 99 % 1008 hPa 16 forte pioggia +14.9° perc. +15° 4.34 mm 4.5 NNE max 7.3 Grecale 99 % 1006 hPa 19 pioggia moderata +14.7° perc. +14.8° 2.64 mm 1.7 SO max 3.4 Libeccio 100 % 1006 hPa 22 pioggia moderata +14.7° perc. +14.8° 1.38 mm 1 OSO max 2.6 Libeccio 99 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:35

