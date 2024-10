Meteo Bolzano, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Bolzano si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C durante le ore centrali, con una percezione termica simile. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,9 km/h e 8 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità rimarrà elevata, superando il 90%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la notte, Bolzano sarà avvolta da un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 13,8°C. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore, con una copertura nuvolosa al 100% e un’umidità che si attesterà al 99%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la temperatura intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà elevata. Anche la velocità del vento rimarrà bassa, con direzioni variabili, principalmente da nord-ovest.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento dell’intensità della pioggia, che passerà da leggera a moderata, con picchi di 1,35 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui 13,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere alta, intorno al 96%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. Si assisterà a un passaggio a nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 10,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Giovedì e Venerdì si prevede un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli che si schiariranno. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, suggerendo che la sensazione di freschezza potrebbe persistere. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste variabili per pianificare al meglio le loro giornate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.8° perc. +13.9° Assenti 1.9 SSO max 4.1 Libeccio 99 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +13.8° perc. +13.8° 0.18 mm 0.6 OSO max 2.7 Libeccio 99 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +13.9° perc. +13.9° 0.42 mm 1.3 NO max 2 Maestrale 98 % 1007 hPa 10 pioggia leggera +14.2° perc. +14.3° 0.72 mm 2.4 ONO max 3.3 Maestrale 98 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.98 mm 8 N max 16.2 Tramontana 95 % 1008 hPa 16 cielo coperto +14.2° perc. +14.1° prob. 75 % 2.8 NE max 4.3 Grecale 92 % 1008 hPa 19 poche nuvole +10.9° perc. +10.5° Assenti 6.2 NE max 6.4 Grecale 94 % 1010 hPa 22 nubi sparse +11° perc. +10.6° Assenti 5.7 NE max 6.1 Grecale 91 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:46

