Meteo Boscoreale, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Boscoreale di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che oscilleranno intorno ai 23°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento. Nel pomeriggio, si assisterà a un ritorno di nubi più dense, mentre la sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà completamente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 23,4°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà intorno al 57% e non si prevedono precipitazioni. Con il passare delle ore, le temperature subiranno lievi variazioni, mantenendosi comunque sopra i 23°C fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 32%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 27,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 43%, favorendo una sensazione di calore più accentuata.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 25,9°C alle ore 15:00. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera più gradevole nonostante l’aumento dell’umidità.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 24°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 56%, e il vento continuerà a mantenersi su valori leggeri. Non si prevedono cambiamenti significativi fino a tarda notte, quando le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,4°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Boscoreale suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con un’alternanza di nubi e temperature miti. Venerdì e Sabato potrebbero portare un leggero miglioramento, ma le nubi rimarranno comunque predominanti. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni significative nel corso della settimana.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 12.6 E max 16.5 Levante 57 % 1020 hPa 3 cielo coperto +23.6° perc. +23.4° Assenti 5.6 NNE max 6.1 Grecale 54 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° Assenti 3.2 NO max 4.4 Maestrale 64 % 1020 hPa 9 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 2.7 SSE max 4.4 Scirocco 46 % 1020 hPa 12 nubi sparse +27.3° perc. +27.3° Assenti 7.9 SSO max 8.9 Libeccio 43 % 1019 hPa 15 nubi sparse +25.9° perc. +25.8° Assenti 6.2 SSO max 7.5 Libeccio 48 % 1018 hPa 18 nubi sparse +24.6° perc. +24.5° Assenti 4.2 SE max 6.6 Scirocco 51 % 1018 hPa 21 cielo coperto +23.6° perc. +23.5° Assenti 4.5 E max 6 Levante 56 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.