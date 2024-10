Meteo Boscoreale, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Boscoreale per Giovedì 3 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un’ampia copertura nuvolosa e da frequenti precipitazioni. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo le temperature attorno ai 21,2°C. Con il passare delle ore, le previsioni meteo indicano un graduale cambiamento, ma le piogge non si fermeranno, anzi, si intensificheranno nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 28,9 km/h.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Boscoreale sarà avvolta da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 21,2°C, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno al 77%. La velocità del vento sarà di circa 11 km/h, proveniente da Sud-Sud Est.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 23,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà totale e l’umidità si manterrà alta, attorno al 69%. Anche in questa fascia oraria, il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 14 e i 16 km/h.

Il pomeriggio porterà un incremento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge che si trasformeranno in pioggia moderata, specialmente tra le 15:00 e le 17:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20,8°C. L’umidità raggiungerà il 86%, creando un’atmosfera piuttosto umida. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 21 km/h, rendendo la situazione meteorologica piuttosto dinamica.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà nuovamente intorno all’82%. Le condizioni di vento si presenteranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 24,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Boscoreale nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede che la situazione meteorologica migliori solo a partire dal weekend, quando le temperature potrebbero aumentare e le precipitazioni diminuire. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un Giovedì di pioggia e umidità, con un occhio attento alle previsioni meteo per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.2° perc. +21.4° 0.32 mm 11.2 SSE max 16.1 Scirocco 77 % 1010 hPa 3 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° prob. 29 % 11.3 SSE max 16.1 Scirocco 79 % 1008 hPa 6 nubi sparse +20.8° perc. +21° prob. 26 % 13 SE max 18.4 Scirocco 81 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +22.8° perc. +23° 0.14 mm 14.7 SSE max 21.6 Scirocco 74 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +23.8° perc. +24° 0.11 mm 15.7 SSE max 22.6 Scirocco 69 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +20.8° perc. +21° 2.4 mm 10.5 SE max 13.7 Scirocco 81 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.39 mm 12.1 SE max 22.1 Scirocco 82 % 1005 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 88 % 14.4 SE max 22 Scirocco 82 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:36

