Meteo Boscoreale, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

A Boscoreale, le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre si presentano favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si manterrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,2°C. La mattina porterà un ulteriore innalzamento delle temperature, che raggiungeranno i 23,5°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza. Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione della temperatura, ma il clima rimarrà comunque mite e piacevole. La sera vedrà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, Boscoreale registrerà un cielo sereno con una temperatura di 19,2°C alle 00:00, che scenderà leggermente fino a 18,8°C alle 23:00. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 2,3 km/h e 5,4 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 51%, garantendo un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 20,2°C, per raggiungere i 23°C alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 10%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti da Ovest che non supereranno i 4,7 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 30%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Le nuvole inizieranno a fare la loro comparsa, ma senza compromettere il bel tempo. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,5 km/h alle 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 36%, garantendo un clima ancora gradevole.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 56% di copertura alle 23:00. Le temperature scenderanno a 18,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà, attestandosi attorno al 56%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Boscoreale indicano un clima generalmente stabile e gradevole, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Anche se la copertura nuvolosa aumenterà nel fine settimana, non si prevedono precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.9° perc. +18.2° Assenti 3.6 NNE max 4.5 Grecale 52 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17.9° perc. +17.1° Assenti 4.1 NE max 4.4 Grecale 52 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.8° perc. +17.9° Assenti 2.4 ENE max 2.8 Grecale 45 % 1024 hPa 10 cielo sereno +22.3° perc. +21.5° Assenti 4.1 O max 3.7 Ponente 34 % 1024 hPa 13 poche nuvole +23.5° perc. +22.7° Assenti 7.8 O max 6.8 Ponente 30 % 1022 hPa 16 poche nuvole +21.1° perc. +20.3° Assenti 8 O max 10.2 Ponente 40 % 1022 hPa 19 poche nuvole +20.1° perc. +19.4° Assenti 4.4 NNO max 5.4 Maestrale 48 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 2.4 N max 2.6 Tramontana 54 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:55

