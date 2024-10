Meteo Brescia, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brescia di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che accompagneranno gran parte della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera flessione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà prevalente, ma nel corso della giornata si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite attese in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia moderata e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 2,41 mm. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 96%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentare piogge leggere, con temperature che varieranno tra 14,8°C e 15,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le piogge si presenteranno intermittenti, con accumuli totali che potranno arrivare a 3,5 mm entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,7 km/h e 4,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a un cielo coperto che si schiarirà progressivamente. Le temperature raggiungeranno un massimo di 17,2°C alle ore 15:00. La probabilità di precipitazioni scenderà notevolmente, e il vento si presenterà più leggero, con intensità che non supererà i 5 km/h.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo che diventerà sereno e temperature in calo, attorno ai 14,5°C. L’umidità si manterrà intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1028 hPa. Le condizioni di calma e sereno favoriranno una serata gradevole, ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un lunedì che si preannuncia più soleggiato e asciutto. Le temperature tenderanno a mantenersi su valori gradevoli, rendendo le giornate successive ideali per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +14.7° perc. +14.7° 2.41 mm 0.8 N max 2.6 Tramontana 96 % 1021 hPa 3 pioggia moderata +14.9° perc. +14.9° 1.26 mm 5 NO max 7.2 Maestrale 94 % 1022 hPa 6 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 77 % 3.2 ONO max 4 Maestrale 91 % 1023 hPa 9 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.74 mm 2.7 ENE max 3 Grecale 93 % 1025 hPa 12 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.85 mm 4.1 NNE max 4.6 Grecale 95 % 1026 hPa 15 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° prob. 20 % 4.5 NNO max 5.5 Maestrale 89 % 1026 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° prob. 4 % 1.6 NNO max 2.6 Maestrale 90 % 1027 hPa 21 cielo sereno +14.6° perc. +14.5° Assenti 4.4 N max 4 Tramontana 90 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:20

