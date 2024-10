Meteo Brescia, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Brescia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le condizioni saranno serene, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 10°C nella notte e salirà progressivamente fino a raggiungere i 16°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 10% e una temperatura di 10,3°C. Con il passare delle ore, si osserverà un incremento della nuvolosità, che porterà a un cielo coperto già dalle 07:00, con una temperatura che si attesterà attorno ai 11,6°C. Durante la mattina, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, mantenendo temperature comprese tra i 12°C e i 15,8°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,1 km/h e i 6,5 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà sostanziali variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che toccheranno il picco di 16,4°C intorno alle 14:00. La nuvolosità si manterrà alta, con valori di copertura che varieranno dall’82% al 99%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con venti provenienti principalmente da ovest-sudovest.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra l’86%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 4,5 km/h, senza particolari raffiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia nei prossimi giorni evidenziano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Domani e dopodomani si prevede un’ulteriore persistenza di queste condizioni, con possibilità di schiarite solo in alcune ore della giornata. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto potrebbe continuare a dominare il panorama bresciano.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.3° perc. +9.7° Assenti 3.8 NE max 3.7 Grecale 87 % 1014 hPa 3 poche nuvole +10.1° perc. +9.4° Assenti 2.8 NNE max 2.7 Grecale 86 % 1014 hPa 6 nubi sparse +10.3° perc. +9.6° Assenti 2.9 NNE max 2.7 Grecale 84 % 1014 hPa 9 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 5.1 S max 3.9 Ostro 71 % 1014 hPa 12 cielo coperto +15.5° perc. +14.8° Assenti 5.8 SO max 5.3 Libeccio 66 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.1° perc. +15.4° Assenti 6.5 OSO max 7.5 Libeccio 64 % 1013 hPa 18 cielo coperto +13.5° perc. +13° Assenti 4.8 NO max 6.2 Maestrale 77 % 1014 hPa 21 cielo coperto +12.9° perc. +12.3° Assenti 4.7 NNE max 4.6 Grecale 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:44

