Meteo Brescia, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Brescia si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’alta copertura nuvolosa e da piogge intermittenti. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, oscillando tra i +13,7°C e i +16,8°C. La presenza di piogge, che si intensificheranno durante la notte e la mattina, contribuirà a un aumento dell’umidità, che si attesterà intorno al 96%. I venti saranno leggeri, prevalentemente da est, con velocità che non supereranno i 8,5 km/h.

Durante la notte, Brescia sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai +14,3°C. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore, con accumuli che raggiungeranno i 1,33 mm entro le 05:00. L’umidità sarà alta, intorno al 96%, e i venti si presenteranno deboli, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

La mattina proseguirà con condizioni di pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i +13,9°C e i +14,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità variabile. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che raggiungeranno il 75%. Anche in questo frangente, i venti si manterranno leggeri, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un leggero miglioramento, con la possibilità di schiarite, anche se il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature raggiungeranno il picco di +16,8°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente. Le precipitazioni diventeranno sporadiche, con probabilità di pioggia che si ridurrà progressivamente. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere verso il 83%.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +15,1°C, e l’umidità rimarrà elevata. I venti saranno molto deboli, creando un’atmosfera tranquilla, ma umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Giovedì e Venerdì potrebbero portare schiarite e un clima più secco, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.3° perc. +14.1° Assenti 4.6 E max 9 Levante 87 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +13.9° perc. +13.8° 0.42 mm 6.4 ENE max 11.7 Grecale 94 % 1009 hPa 6 pioggia moderata +13.9° perc. +13.8° 1.08 mm 4.5 ENE max 9.1 Grecale 96 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +14.5° perc. +14.5° 0.13 mm 2.3 NNE max 4.2 Grecale 93 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.15 mm 8.5 SO max 8.3 Libeccio 85 % 1006 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° prob. 36 % 6.2 SSO max 6.5 Libeccio 87 % 1006 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 28 % 0.5 ONO max 1.5 Maestrale 93 % 1006 hPa 21 cielo coperto +15° perc. +15° prob. 4 % 0.9 SO max 1.4 Libeccio 92 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.