Meteo Brescia, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Brescia per Venerdì 4 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente umido e nuvoloso, con piogge intermittenti che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, la pioggia moderata continuerà a cadere, mantenendo le temperature attorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 96%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da nord.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento della pioggia leggera, con temperature che si aggireranno tra i 11°C e i 12,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Le condizioni di pioggia si attenueranno leggermente, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si alzeranno fino a 13°C. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente. L’umidità si manterrà attorno all’81%, mentre il vento sarà debole, proveniente principalmente da sud-est.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che si attesterà intorno al 93%. Non si prevedono precipitazioni, ma le condizioni di umidità elevata potrebbero rendere l’aria piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Brescia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sabato e Domenica si prevede un parziale diradamento delle nuvole, con temperature in aumento e una diminuzione dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +11.7° perc. +11.4° 2.28 mm 1.7 N max 3.3 Tramontana 96 % 1005 hPa 3 pioggia moderata +11.3° perc. +11° 1.34 mm 5 NNE max 9.6 Grecale 94 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +11.4° perc. +10.9° 0.39 mm 3.5 NNE max 6.3 Grecale 92 % 1007 hPa 9 cielo coperto +12° perc. +11.5° prob. 86 % 1.2 S max 3.1 Ostro 88 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +12.5° perc. +12° 0.14 mm 4.6 ESE max 10.2 Scirocco 86 % 1009 hPa 15 cielo coperto +13° perc. +12.5° prob. 40 % 2.8 ESE max 6.6 Scirocco 81 % 1010 hPa 18 cielo coperto +11.7° perc. +11.3° prob. 24 % 1.7 SSE max 2 Scirocco 90 % 1012 hPa 21 cielo coperto +10.9° perc. +10.5° Assenti 3.1 ONO max 3.4 Maestrale 93 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.