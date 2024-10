Meteo Bresso, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Bresso si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili, con piogge diffuse che interesseranno il territorio per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa al 100%, con temperature che si manterranno attorno ai 16°C. La presenza di piogge, che varieranno da leggere a moderate, contribuirà a un aumento dell’umidità, che si attesterà intorno al 90%. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da est e nord-est, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Bresso si presenteranno con cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore più tarde. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 91%, e il vento soffierà a una velocità di circa 4 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la persistenza delle piogge, che si intensificheranno a tratti. Le temperature si attesteranno tra i 15°C e i 15,8°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. I venti continueranno a soffiare da est-nord-est, mantenendo una brezza leggera. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli che potranno variare da 0,19 mm a 1,88 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno a manifestarsi, con temperature che raggiungeranno un massimo di 16,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e l’umidità si manterrà sopra il 85%. Anche in questo frangente, i venti saranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 22 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la possibilità di una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, le nuvole continueranno a dominare il cielo, e le temperature si attesteranno intorno ai 16°C. L’umidità rimarrà elevata, e il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Bresso nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Domenica, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica potrebbe variare. La settimana successiva si preannuncia più stabile, con cieli sereni e temperature in aumento.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 56 % 4.4 E max 11.9 Levante 91 % 1023 hPa 3 pioggia moderata +15° perc. +15° 1.44 mm 5.2 E max 13.7 Levante 94 % 1022 hPa 6 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.26 mm 5 ENE max 12.6 Grecale 95 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.19 mm 5.5 ENE max 15.4 Grecale 92 % 1023 hPa 12 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.83 mm 6 ENE max 15.6 Grecale 92 % 1022 hPa 15 pioggia leggera +16.5° perc. +16.6° 0.68 mm 7.2 NE max 18.1 Grecale 90 % 1021 hPa 18 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.14 mm 6.2 ESE max 19.9 Scirocco 91 % 1022 hPa 21 cielo coperto +16.2° perc. +16.3° prob. 52 % 6.3 ENE max 16.6 Grecale 94 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.