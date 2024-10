Meteo Brindisi, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brindisi di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,8°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 29,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1010 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 25,4°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori che raggiungeranno i 21 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 50%. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia si manterrà bassa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente a 25,1°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 30 km/h, rendendo l’aria più fresca. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22,6°C. Il cielo continuerà a essere nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 31% al 40%. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori che potranno raggiungere i 42 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%.

In conclusione, le previsioni meteo per Brindisi nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni della velocità del vento, che potrebbe rendere l’aria più fresca, specialmente nelle ore serali. Domani, si assisterà a condizioni simili, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi miglioramenti, con un aumento della presenza di sole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.6° perc. +22.2° prob. 4 % 17.7 SSE max 26.5 Scirocco 90 % 1009 hPa 4 cielo coperto +20.9° perc. +21° prob. 2 % 15.2 S max 20.2 Ostro 75 % 1008 hPa 7 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° Assenti 20.1 S max 29.2 Ostro 61 % 1009 hPa 10 nubi sparse +25.4° perc. +25.4° Assenti 19.7 S max 23.5 Ostro 51 % 1009 hPa 13 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 20.5 S max 23 Ostro 50 % 1007 hPa 16 cielo coperto +24.3° perc. +24.4° Assenti 21.2 S max 30.4 Ostro 62 % 1007 hPa 19 poche nuvole +22.8° perc. +23.3° Assenti 24.7 S max 39.2 Ostro 84 % 1007 hPa 22 nubi sparse +22.7° perc. +23.2° Assenti 26 S max 41.4 Ostro 83 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:11

