Meteo Brindisi, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Brindisi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa durante le ore centrali del giorno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,7°C e i 20,1°C. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 36,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1021 hPa.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno all’1%. Le temperature si manterranno attorno ai 18,6°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 25,7 km/h e i 27,4 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si registreranno poche nuvole, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 78% entro le 11:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,1°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase, il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità media di circa 28 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto intorno alle 13:00, con una copertura nuvolosa che toccherà il 90%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 19,5°C alle 15:00. La ventilazione rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 34,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a schiarirsi, presentandosi sereno a partire dalle 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai 18,9°C, con una sensazione di freschezza accentuata dalla brezza. La velocità del vento continuerà a essere elevata, con valori che si attesteranno attorno ai 28 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brindisi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede una stabilità climatica, con temperature che potrebbero salire ulteriormente, rendendo il clima particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.6° perc. +18.7° Assenti 25.7 NNO max 33.4 Maestrale 85 % 1021 hPa 5 cielo sereno +18.6° perc. +18.7° Assenti 27.4 NNO max 34.6 Maestrale 84 % 1021 hPa 8 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° Assenti 29.2 NNO max 31.1 Maestrale 78 % 1022 hPa 11 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° Assenti 28.4 NNO max 31.1 Maestrale 76 % 1022 hPa 14 nubi sparse +19.9° perc. +20° Assenti 29.1 NNO max 31.4 Maestrale 78 % 1021 hPa 17 nubi sparse +18.9° perc. +19.1° Assenti 27.6 NNO max 35.7 Maestrale 85 % 1021 hPa 20 cielo sereno +18.9° perc. +19° Assenti 28.2 NNO max 36.8 Maestrale 84 % 1021 hPa 23 cielo sereno +18.8° perc. +18.9° Assenti 29.6 NNO max 36.7 Maestrale 83 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.