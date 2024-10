Meteo Brindisi, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Brindisi indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno attorno ai 22,1°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 31,1 km/h da sud, con raffiche che potranno superare i 46,7 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede che la pioggia leggera continuerà fino alle prime ore del giorno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno all’86%. Tuttavia, già dalle 08:00, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 24,6°C entro le 09:00. La velocità del vento si ridurrà progressivamente, passando da 22,2 km/h a 13,4 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con nubi sparse che accompagneranno una temperatura massima di circa 25,4°C. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità comprese tra 7 km/h e 16,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, garantendo un pomeriggio gradevole e senza precipitazioni.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo l’85% di nuvolosità. Anche in questo caso, il vento si manterrà teso, con velocità che varieranno tra 19,3 km/h e 21 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brindisi nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un clima stabile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 22°C e i 26°C, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.1° perc. +22.5° prob. 10 % 30.3 S max 45.9 Ostro 80 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +21.2° perc. +21.3° 0.26 mm 14.4 SSO max 19.5 Libeccio 75 % 1011 hPa 7 pioggia leggera +22.7° perc. +22.8° 0.19 mm 22.2 SO max 32.4 Libeccio 69 % 1012 hPa 10 nubi sparse +25.1° perc. +25.1° prob. 40 % 6.4 O max 12.3 Ponente 55 % 1012 hPa 13 nubi sparse +25.3° perc. +25.3° prob. 6 % 7 ESE max 17 Scirocco 55 % 1011 hPa 16 nubi sparse +24.4° perc. +24.5° prob. 5 % 16.1 S max 20.9 Ostro 59 % 1010 hPa 19 cielo coperto +22.4° perc. +22.7° prob. 1 % 21 SSE max 29.1 Scirocco 78 % 1011 hPa 22 nubi sparse +21.8° perc. +22.4° prob. 4 % 18 SSE max 26.2 Scirocco 88 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:12

