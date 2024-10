Meteo Buccinasco, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Buccinasco indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,1°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzioni variabili, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 15,3°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno all’81%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa. La mattina continuerà con un cielo sereno e temperature in lieve calo, che si porteranno a circa 13,9°C alle 06:00. L’umidità rimarrà elevata, ma non si registreranno variazioni significative nel vento, che si presenterà come una leggera bava.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo inizierà a coprirsi, passando da poche nuvole a un cielo completamente coperto. Le temperature raggiungeranno il massimo di 20,1°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 17°C alle 18:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73% nel tardo pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 3,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,2°C alle 23:00. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza segni di pioggia. L’umidità si manterrà alta, intorno al 79%, e la pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che potrebbe alternare momenti di sereno a fasi più nuvolose. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la situazione meteorologica piuttosto favorevole per le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.7° Assenti 1.4 NO max 1.7 Maestrale 82 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° Assenti 1.7 O max 2.3 Ponente 84 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.3° perc. +13.9° Assenti 2.3 O max 3.3 Ponente 82 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.1° perc. +17.7° Assenti 1.5 SSO max 1 Libeccio 65 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.1° perc. +19.6° Assenti 2.3 SSO max 1.4 Libeccio 57 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.1° perc. +17.7° Assenti 3.9 SSO max 4.2 Libeccio 68 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 2.6 SO max 2.9 Libeccio 74 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.5° perc. +15.1° Assenti 1.5 SO max 1.7 Libeccio 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:08

