Meteo Busto Arsizio, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Busto Arsizio di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera e una copertura nuvolosa quasi totale. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione prevista nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 15 km/h. L’umidità rimarrà elevata, oscillando intorno al 90%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che varieranno tra i 14,8°C e i 16,2°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che toccheranno il 98%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 6 km/h, rendendo la giornata piuttosto umida e fresca. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,4 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni, con una possibile diminuzione della pioggia. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà alta e le temperature si attesteranno intorno ai 15°C. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma non supererà i 7 km/h. L’umidità, purtroppo, continuerà a mantenersi elevata, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con pioggia leggera prevista fino a tarda notte. Le temperature scenderanno ulteriormente, stabilizzandosi attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,2 mm. La velocità del vento rimarrà moderata, ma non ci si aspetta un cambiamento significativo rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Busto Arsizio nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni umide e fresche, con possibilità di pioggia leggera. Si prevede che il tempo rimanga instabile anche nei giorni successivi, con temperature che non subiranno grandi variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.3 mm 2.1 ESE max 5.6 Scirocco 94 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.27 mm 2.3 ESE max 8.5 Scirocco 93 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.44 mm 1.9 SE max 8.4 Scirocco 94 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.37 mm 5.4 ESE max 14.3 Scirocco 92 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +16.2° perc. +16° 0.17 mm 6.5 ESE max 11.4 Scirocco 84 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +15.7° perc. +15.5° 0.27 mm 6.7 ESE max 13 Scirocco 86 % 1026 hPa 18 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.14 mm 6 E max 14.4 Levante 90 % 1026 hPa 21 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.18 mm 5.9 E max 14.3 Levante 91 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.