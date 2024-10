Meteo Busto Arsizio, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Busto Arsizio di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge diffuse. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 13°C. La mattina non porterà miglioramenti significativi, con un cielo sempre coperto e temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi già dalla tarda mattinata, con piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 13,4°C e una copertura nuvolosa del 26%. Con l’avanzare delle ore, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura costante attorno ai 12-13°C. La mattina si presenterà con cielo coperto e temperature che varieranno tra 12,8°C e 15,5°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa fino a metà mattinata, ma già a partire dalle 11:00 si assisterà a piogge leggere, con accumuli che aumenteranno nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano piogge moderate, con temperature che scenderanno fino a 14°C. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli che potranno raggiungere i 2,12mm entro le 14:00. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,6km/h. La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature stabili attorno ai 14°C e una copertura nuvolosa del 100%.

In conclusione, le previsioni meteo per Busto Arsizio nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo la giornata di Sabato, si prevede un lieve miglioramento per Domenica, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, il clima rimarrà variabile, con possibilità di piogge intermittenti anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° prob. 43 % 4.9 NNE max 5 Grecale 91 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.8° perc. +12.5° prob. 8 % 5 NNO max 5 Maestrale 89 % 1016 hPa 6 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° Assenti 5.2 N max 6.1 Tramontana 87 % 1017 hPa 9 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° prob. 2 % 1.5 NE max 3.6 Grecale 75 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.59 mm 2.8 SE max 4 Scirocco 81 % 1018 hPa 15 pioggia moderata +14.4° perc. +14.3° 1.78 mm 12.8 NNO max 27.6 Maestrale 92 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +14.2° perc. +14° 0.41 mm 7 NNO max 18.8 Maestrale 91 % 1019 hPa 21 pioggia leggera +14.2° perc. +14° 0.11 mm 3.9 NNO max 6.3 Maestrale 89 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:50 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.