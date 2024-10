Meteo Cagliari, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il clima sarà mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C e una leggera brezza proveniente da sud. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nel pomeriggio, accompagnato da una leggera intensificazione del vento.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che varieranno da 19,3°C a 19°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,2 km/h e 4,4 km/h, mantenendo un’umidità attorno al 76%. Con l’arrivo dell’alba, la situazione meteo cambierà, e già dalle prime ore della mattina il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 22,7°C entro le 8:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-sud est.

Proseguendo nella giornata, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa. Dalle 13:00 in poi, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. Il vento si farà più intenso, raggiungendo velocità di 17,6 km/h e raffiche fino a 22,5 km/h. L’umidità aumenterà, toccando punte del 86% in serata, mentre le temperature percepite si manterranno leggermente più basse.

Nella sera, le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da est. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, creando una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere temperature miti, con un cielo che potrebbe continuare a essere nuvoloso. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, quindi è consigliabile prepararsi a un clima prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni significative. La situazione meteo rimarrà monitorata, e si raccomanda di seguire eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.2° perc. +19.2° Assenti 4.4 S max 6.1 Ostro 77 % 1014 hPa 4 nubi sparse +19° perc. +19.1° Assenti 3.9 S max 5.8 Ostro 81 % 1013 hPa 7 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° Assenti 3.7 SE max 5.3 Scirocco 71 % 1014 hPa 10 nubi sparse +24.5° perc. +24.4° Assenti 12.9 SE max 14.3 Scirocco 55 % 1015 hPa 13 cielo coperto +24.7° perc. +24.7° Assenti 17.1 SE max 20 Scirocco 55 % 1013 hPa 16 cielo coperto +23.4° perc. +23.8° Assenti 15.9 SE max 22.5 Scirocco 75 % 1013 hPa 19 cielo coperto +21.8° perc. +22.3° Assenti 10.6 ESE max 19.7 Scirocco 86 % 1013 hPa 22 cielo coperto +21.5° perc. +22.1° Assenti 13.5 E max 21.7 Levante 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.