Meteo Cagliari, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Cagliari indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto umido e nuvoloso, seguito da un miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25,9°C nel pomeriggio. La presenza di piogge leggere nelle prime ore del giorno potrebbe influenzare le attività all’aperto, ma si prevede un graduale miglioramento con l’arrivo del sole nel pomeriggio.

Durante la notte, Cagliari si presenterà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 21,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’82%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Si registreranno piogge leggere, con accumuli di circa 0,18 mm. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 22,4°C. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà sopra l’80%. Tuttavia, già a partire dalle ore centrali della giornata, le previsioni del tempo inizieranno a mostrare segni di miglioramento.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature toccheranno il massimo di 25,9°C alle ore 13:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,4 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 61%. Questo sarà il momento ideale per approfittare di un’uscita all’aperto, poiché le condizioni meteo si presenteranno più favorevoli.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,9°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità si manterrà alta, ma la presenza del sole contribuirà a rendere la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 26°C. Sarà quindi opportuno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, godendo di un clima autunnale che si preannuncia gradevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.3° perc. +21.6° 0.17 mm 10.6 N max 18.5 Tramontana 83 % 1016 hPa 4 cielo coperto +21.5° perc. +21.9° prob. 22 % 4.5 NE max 6.9 Grecale 83 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +21.9° perc. +22.3° 0.18 mm 5.8 E max 9.8 Levante 83 % 1017 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +23.1° prob. 23 % 6.2 E max 7.5 Levante 70 % 1017 hPa 13 nubi sparse +25.9° perc. +26.1° prob. 12 % 13.1 SE max 18.2 Scirocco 61 % 1015 hPa 16 nubi sparse +23.9° perc. +24.2° Assenti 11.9 SSE max 19.4 Scirocco 74 % 1015 hPa 19 cielo sereno +21.2° perc. +21.7° Assenti 4.9 ESE max 10.2 Scirocco 88 % 1016 hPa 22 nubi sparse +20.8° perc. +21.2° Assenti 3.3 ESE max 8.6 Scirocco 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:39

