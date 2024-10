Meteo Cagliari, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 28,2 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 27%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 20,2°C e i 22,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con un’umidità che si aggirerà intorno al 90%. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà presente, con intensità che raggiungerà i 28,2 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, segnalando un’assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno tra i 21°C e i 22,8°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud Est con una velocità che varierà tra i 22,7 km/h e i 25,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno al 5%. L’umidità, invece, si manterrà su valori elevati, intorno all’80%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno a circa 20,6°C. Il vento continuerà a soffiare moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 34,1 km/h. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 15%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cagliari di Venerdì 25 Ottobre evidenziano una giornata nuvolosa, ma con temperature miti e assenza di precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, nonostante la presenza di nuvole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.4° perc. +20.9° prob. 12 % 18.3 SE max 28.7 Scirocco 91 % 1022 hPa 4 nubi sparse +20.3° perc. +20.8° prob. 16 % 18.6 SE max 29.3 Scirocco 90 % 1021 hPa 7 cielo coperto +20.9° perc. +21.3° prob. 3 % 21.4 SE max 33.5 Scirocco 87 % 1021 hPa 10 nubi sparse +22.6° perc. +22.8° prob. 3 % 28.2 SE max 36 Scirocco 76 % 1021 hPa 13 nubi sparse +22.7° perc. +23° prob. 5 % 25.2 SE max 30.3 Scirocco 75 % 1019 hPa 16 cielo coperto +21.5° perc. +21.8° Assenti 20.4 SE max 33 Scirocco 82 % 1019 hPa 19 nubi sparse +20.7° perc. +21.1° prob. 11 % 19.7 SE max 33.7 Scirocco 87 % 1019 hPa 22 nubi sparse +20.7° perc. +21.1° prob. 9 % 21 SE max 33.9 Scirocco 88 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:27

