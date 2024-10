Meteo Caivano, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caivano di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio le precipitazioni si intensificheranno, portando a momenti di pioggia moderata e forte. La sera si presenterà con un cielo coperto e ulteriori piogge leggere.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Caivano sarà avvolta da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da sud-sud est a una velocità di circa 9,6 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un’intensità di 0,27 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno. Alle 07:00, la temperatura salirà leggermente a 22°C, ma le piogge continueranno a cadere, mantenendo una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,8 km/h. Le piogge si intensificheranno ulteriormente, con accumuli di 0,13 mm alle 08:00 e 0,34 mm alle 09:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 23,8°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore deterioramento delle condizioni meteo. Alle 13:00, si registrerà pioggia moderata, con una temperatura di 23,5°C e accumuli di 1,13 mm. Le piogge continueranno a essere significative, con picchi di 6,64 mm alle 16:00, quando la temperatura scenderà a 19,9°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo i 14,6 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma non mancheranno le piogge. Alle 18:00, la temperatura sarà di 20,4°C con piogge leggere e accumuli di 0,5 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a tarda notte, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Caivano nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Venerdì e Sabato potrebbero continuare a presentare condizioni di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le temperature si manterranno su valori miti, ma le precipitazioni potrebbero rendere necessaria una pianificazione attenta delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.6° perc. +21.7° 0.27 mm 9.6 SSE max 17.9 Scirocco 73 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.2 mm 9.5 S max 18 Ostro 79 % 1008 hPa 6 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° prob. 43 % 11.1 SSE max 21.9 Scirocco 78 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +23.6° perc. +23.8° 0.34 mm 19.7 S max 30.1 Ostro 68 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +24.3° perc. +24.5° 0.38 mm 21.6 S max 30.4 Ostro 65 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +21.1° perc. +21.3° 1.29 mm 9 SSE max 13.9 Scirocco 80 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.5 mm 11.4 SSE max 27.1 Scirocco 82 % 1005 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° prob. 73 % 13 SSE max 28.8 Scirocco 80 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:36

