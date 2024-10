Meteo Caivano, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Caivano indicano una giornata caratterizzata da una progressiva copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita varierà tra i 18,4°C della notte e i 24,5°C nel pomeriggio, mentre la velocità del vento si presenterà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 46% e il 75%.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e temperature che scenderanno gradualmente, raggiungendo i 17,3°C alle 5:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si registreranno precipitazioni. La brezza leggera proveniente da nord-nord est accompagnerà le ore notturne, mantenendo un clima piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo mostrano un incremento della copertura nuvolosa, che passerà da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, contribuendo a un senso di maggiore freschezza. Anche in questa fase, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a mantenersi debole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 95% alle 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 21°C verso le 17:00. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, e il vento rimarrà leggero, rendendo la giornata complessivamente tranquilla.

La sera porterà una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si manterrà su livelli moderati, con nubi sparse che non impediranno di godere di momenti all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni meteo per Caivano indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera oscillazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 4.6 NNE max 5.4 Grecale 72 % 1024 hPa 4 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 4.9 NNE max 5.9 Grecale 69 % 1024 hPa 7 poche nuvole +18.6° perc. +18.1° Assenti 5.8 NE max 8.1 Grecale 62 % 1025 hPa 10 nubi sparse +22.9° perc. +22.6° Assenti 2.8 NE max 6.1 Grecale 51 % 1024 hPa 13 nubi sparse +24.5° perc. +24.2° Assenti 1.3 O max 5.2 Ponente 46 % 1023 hPa 16 cielo coperto +22° perc. +21.7° Assenti 8.7 O max 10.5 Ponente 54 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.6° perc. +20.2° Assenti 2.6 NO max 4 Maestrale 57 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 3.6 N max 4.5 Tramontana 61 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:00

