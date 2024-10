Meteo Caivano, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Caivano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano che la mattina inizierà con un cielo coperto, mentre nel pomeriggio si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 24°C nel momento di massima esposizione al sole, mentre le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando intorno al 63%.

Durante la notte, le condizioni meteo a Caivano saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. La brezza leggera proveniente da Nord-Est accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che si manterrà attorno ai 4 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 66%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, aumentando progressivamente la copertura fino a diventare completamente coperto entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, ma con una leggera diminuzione della nuvolosità. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli elevati. Le condizioni di vento continueranno a essere moderate, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Caivano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima continuerà a essere caratterizzato da una leggera brezza. Gli amanti del clima temperato troveranno soddisfazione nelle condizioni meteorologiche di questo periodo, mentre è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe rendere l’aria più pesante.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.1° perc. +18.9° Assenti 4.3 NNE max 5.1 Grecale 69 % 1024 hPa 4 poche nuvole +18.4° perc. +18.2° Assenti 4.9 NE max 5.7 Grecale 73 % 1023 hPa 7 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 4.6 NE max 6.5 Grecale 68 % 1024 hPa 10 cielo coperto +22.6° perc. +22.3° Assenti 1.2 NNE max 3.1 Grecale 53 % 1024 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +23.7° Assenti 5.3 ONO max 5.5 Maestrale 48 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° Assenti 9.9 O max 11.2 Ponente 58 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 4.1 NO max 4.9 Maestrale 63 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 3 N max 3.5 Tramontana 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.