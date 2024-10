Meteo Caivano, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, Caivano si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da piogge leggere durante la notte e un progressivo miglioramento nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,3°C e i 24,7°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con momenti di cielo coperto e nubi sparse, mentre il vento si presenterà moderato, proveniente principalmente da sud-ovest.

Durante la notte, Caivano sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 98%. Le temperature percepite si manterranno intorno ai 19,6°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento varierà tra 6,7 km/h e 16,7 km/h, creando una brezza tesa. Le precipitazioni, seppur leggere, porteranno a un accumulo di circa 0,67 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Dalle 06:00 alle 12:00, il cielo passerà da nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 24,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, con valori che scenderanno fino al 58%. Il vento si presenterà più leggero, con velocità che varieranno tra 5 km/h e 11,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 24,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 91% alle 15:00. Tuttavia, non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 61%. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un ritorno di nubi sparse e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 61%, e le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 81%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma ci sarà una leggera probabilità di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Caivano indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della mattina e una stabilizzazione delle condizioni nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di giornate più soleggiate, mentre le piogge di Mercoledì rimarranno un ricordo fugace.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.13 mm 16.5 SSO max 30.1 Libeccio 81 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.3° perc. +19.4° 0.24 mm 8.9 OSO max 17.1 Libeccio 82 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.16 mm 5 OSO max 12.9 Libeccio 84 % 1012 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° prob. 19 % 6.4 OSO max 10.4 Libeccio 63 % 1013 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.4° prob. 15 % 11.1 SO max 14.3 Libeccio 49 % 1012 hPa 15 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° prob. 8 % 14.9 SSO max 18.1 Libeccio 61 % 1011 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° prob. 4 % 11.8 SSO max 18.8 Libeccio 73 % 1012 hPa 21 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° prob. 16 % 9.7 SSO max 17.9 Libeccio 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:27

