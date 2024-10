Meteo Caltagirone, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltagirone indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,2°C, mentre nella mattina si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i 27°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che varieranno dal 100% al 90% nel corso della giornata. I venti, prevalentemente provenienti da sud-ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente leggera.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di 18,2°C e un’umidità che si attesterà attorno al 57%. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più fresche.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà un aumento della temperatura, che raggiungerà i 22,1°C alle 07:00 e i 27°C alle 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 36%, mentre i venti si faranno più sostenuti, con velocità che toccheranno i 17 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, con temperature in lieve calo, che scenderanno fino a 24,1°C alle 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67% alle 16:00. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità di circa 12,5 km/h.

La sera porterà un cambiamento, con la presenza di poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C alle 19:00. L’umidità sarà piuttosto alta, superando il 90%, e i venti si calmeranno ulteriormente, rendendo l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltagirone indicano una giornata di giovedì 10 ottobre con un clima prevalentemente nuvoloso e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero aumentare ulteriormente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il cielo per un po’ di tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.2° perc. +17.5° Assenti 3.1 SO max 3.9 Libeccio 55 % 1012 hPa 4 cielo coperto +18.4° perc. +17.6° Assenti 4.6 SO max 5.2 Libeccio 47 % 1011 hPa 7 cielo coperto +22.1° perc. +21.3° Assenti 5.8 SO max 8.1 Libeccio 36 % 1011 hPa 10 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 15.4 SO max 22.9 Libeccio 35 % 1011 hPa 13 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 18.6 SO max 22.8 Libeccio 46 % 1010 hPa 16 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 12.5 SO max 16.7 Libeccio 67 % 1009 hPa 19 poche nuvole +18.6° perc. +19° Assenti 8.8 SO max 12.8 Libeccio 93 % 1010 hPa 22 nubi sparse +18.8° perc. +19.1° Assenti 5.7 OSO max 7 Libeccio 91 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:27

