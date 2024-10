Meteo Caltagirone, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltagirone indicano un Giovedì 24 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita varierà tra i 15,6°C della notte e i 22,4°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, raggiungendo il 90% in serata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8,4 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 15,6°C. L’umidità sarà alta, intorno all’88%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 5,4 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, e già dalle prime luci dell’mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97% alle 07:00.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un aumento della temperatura, che toccherà i 21,8°C intorno alle 11:00. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, e l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 50%. Le condizioni di vento saranno leggere, con velocità che varieranno tra i 1,6 km/h e i 3,6 km/h.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo completamente coperto, con una temperatura massima di circa 22,4°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a sera, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 90% in serata, mentre le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 16,9°C alle 18:00.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno cambiamenti sostanziali. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura scenderà lentamente fino a stabilizzarsi attorno ai 15,6°C a mezzanotte. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltagirone nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni nuvolose e temperature miti. Venerdì e Sabato potrebbero presentarsi simili, con una leggera possibilità di schiarite, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare il panorama meteo della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.4° perc. +15.3° Assenti 4.4 NE max 4.4 Grecale 88 % 1027 hPa 4 nubi sparse +15° perc. +14.8° Assenti 2.7 NNE max 2.8 Grecale 87 % 1027 hPa 7 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 3 NE max 3.2 Grecale 75 % 1027 hPa 10 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° Assenti 3.3 ESE max 4.4 Scirocco 58 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.3° perc. +22° prob. 4 % 0.8 E max 5.3 Levante 53 % 1025 hPa 16 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° prob. 11 % 6.7 SSO max 8.4 Libeccio 75 % 1025 hPa 19 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° Assenti 3.4 O max 4 Ponente 90 % 1026 hPa 22 nubi sparse +15.9° perc. +16° prob. 7 % 2.8 ONO max 2.7 Maestrale 93 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 17:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.