Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La mattina si presenterà con cieli limpidi e un aumento graduale delle temperature, che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un leggero calo delle temperature, ma il clima rimarrà comunque mite. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, Caltanissetta godrà di un cielo sereno con una temperatura che varierà da 13,5°C a 12,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,6 km/h e i 6,6 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere favorevole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21,1°C intorno a mezzogiorno. Il vento si presenterà leggero, con velocità che varierà tra i 3,8 km/h e i 6,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 41%.

Nel pomeriggio, il cielo sereno persisterà, ma le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 17,7°C alle ore 16:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,6 km/h, con raffiche più forti fino a 16,2 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 60%.

La sera si prevede tranquilla, con temperature che scenderanno fino a 14,1°C alle 21:00. Il vento sarà debole, con velocità di circa 1,9 km/h e una leggera copertura nuvolosa che si presenterà verso le ore 22:00. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno all’87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta di Venerdì 1 Novembre evidenziano una giornata prevalentemente serena, con temperature miti e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che potrebbero oscillare leggermente ma senza variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13° perc. +12.8° Assenti 6 NE max 5.8 Grecale 92 % 1023 hPa 5 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 5.9 NE max 5.6 Grecale 89 % 1023 hPa 8 cielo sereno +16.9° perc. +16.3° Assenti 3.8 E max 4 Levante 64 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.6° perc. +19.8° Assenti 3.9 SSO max 3.7 Libeccio 45 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21.3° perc. +20.5° Assenti 6.7 SO max 7 Libeccio 38 % 1022 hPa 17 cielo sereno +16.1° perc. +15.6° Assenti 7.7 SO max 12 Libeccio 72 % 1023 hPa 20 cielo sereno +14.5° perc. +14.2° Assenti 2.6 SSO max 2.8 Libeccio 85 % 1024 hPa 23 poche nuvole +13.4° perc. +13.2° Assenti 2.6 N max 2.7 Tramontana 90 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:02

