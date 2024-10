Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, ma l’umidità elevata e le precipitazioni previste potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 64%, mentre la velocità del vento sarà debole, proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 1,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, favorendo la sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 22,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si escluderanno brevi piogge, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 3%. Il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra 8 km/h e 13,6 km/h, mantenendo l’umidità attorno al 59%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge moderate. Le temperature scenderanno a circa 19,2°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,58 mm. Il vento si farà sentire di più, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%.

La sera continuerà a presentare piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare a 3,87 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, mentre il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra 5,4 km/h e 8,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo, poiché le condizioni potrebbero variare rapidamente. Domani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori precipitazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.11 mm 0.9 OSO max 1.6 Libeccio 92 % 1020 hPa 4 nubi sparse +15.2° perc. +15.2° Assenti 2.4 N max 3 Tramontana 92 % 1020 hPa 7 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 2.7 SE max 4.9 Scirocco 81 % 1020 hPa 10 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 6.1 S max 9.9 Ostro 66 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +21.8° perc. +21.6° 0.36 mm 16.3 S max 16.4 Ostro 62 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +18.3° perc. +18.4° 0.6 mm 9.3 S max 16.5 Ostro 84 % 1017 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +17.9° prob. 51 % 6.6 SSE max 15.5 Scirocco 87 % 1017 hPa 22 pioggia moderata +16.7° perc. +16.8° 3.01 mm 5.1 SE max 10.9 Scirocco 92 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.