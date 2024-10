Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’85%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a cambiare, con un progressivo diradamento delle nuvole.

Durante la mattina, le previsioni del tempo mostrano un cielo che passerà da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature si alzeranno, raggiungendo i 22,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 10 e i 16 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 36% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,8°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 31%. Non si prevedono precipitazioni significative, e il sole inizierà a farsi vedere più frequentemente.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Il cielo sarà sereno, con temperature che scenderanno fino a 15,8°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta di Venerdì 4 Ottobre evidenziano un netto miglioramento rispetto alle condizioni iniziali. Dopo una notte di pioggia, la giornata si presenterà più soleggiata e gradevole, con temperature che si manterranno miti. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.34 mm 5.7 OSO max 6.2 Libeccio 85 % 1009 hPa 4 nubi sparse +18.6° perc. +18.8° prob. 39 % 4.1 ONO max 4.6 Maestrale 85 % 1009 hPa 7 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° prob. 22 % 9.1 NNO max 11.4 Maestrale 71 % 1010 hPa 10 cielo coperto +21.1° perc. +20.5° prob. 11 % 14.2 NO max 15.3 Maestrale 49 % 1011 hPa 13 cielo coperto +23.5° perc. +22.7° Assenti 16.9 NNO max 18 Maestrale 31 % 1010 hPa 16 nubi sparse +20.7° perc. +19.9° Assenti 13.6 NNO max 19 Maestrale 39 % 1010 hPa 19 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 8.7 NNO max 12.7 Maestrale 65 % 1013 hPa 22 cielo sereno +14.9° perc. +14.4° Assenti 5.4 NNO max 5.4 Maestrale 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:38

