Meteo Camaiore, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Camaiore indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno elevate, mentre il vento si presenterà debole, contribuendo a una sensazione di freschezza. I dati meteo suggeriscono che non ci saranno precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un abbigliamento adeguato per le temperature più fresche della sera.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’83%, e il vento soffierà da est a una velocità di circa 4,2 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi attorno ai 16,6°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre il vento continuerà a soffiare debole, con velocità comprese tra 3,1 km/h e 4,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà possibile godere di una mattinata tranquilla.

Nel pomeriggio, il meteo non subirà sostanziali variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che toccheranno un massimo di 20,1°C. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 74%. Il vento si presenterà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della sera, il cielo passerà a nubi sparse, con temperature che si abbasseranno fino a 16,4°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’87%, mentre il vento continuerà a mantenersi debole. Le condizioni meteo non faranno presagire cambiamenti significativi, e la serata si preannuncia tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Camaiore nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature miti. Martedì e Mercoledì si prevede un andamento simile, con poche variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, tenendo presente che le temperature serali potrebbero richiedere un abbigliamento più pesante.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 3.7 ENE max 4.5 Grecale 84 % 1020 hPa 4 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 4.6 NE max 5.2 Grecale 83 % 1019 hPa 7 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 3.7 ENE max 4.8 Grecale 80 % 1020 hPa 10 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 3.7 SSO max 4.5 Libeccio 75 % 1020 hPa 13 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 4.8 OSO max 5.1 Libeccio 75 % 1019 hPa 16 nubi sparse +18.7° perc. +18.8° Assenti 3.4 OSO max 3.6 Libeccio 81 % 1019 hPa 19 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° Assenti 3.2 NNE max 2.9 Grecale 86 % 1019 hPa 22 nubi sparse +16.5° perc. +16.5° Assenti 6 NE max 5.5 Grecale 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:31

