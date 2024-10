Meteo Camaiore, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 21 Ottobre a Camaiore si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nelle ore successive si assisterà a un netto miglioramento, con un cielo sereno che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature, che inizialmente si attesteranno intorno ai 17°C, subiranno un lieve aumento nel corso della mattina, raggiungendo punte di 22°C intorno a mezzogiorno.

Nel dettaglio, durante la mattina, il cielo si manterrà sereno con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le temperature percepite si aggireranno attorno ai 22°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 65%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 21°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che non supererà i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si manterranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si abbasseranno fino a 17°C. L’umidità si manterrà intorno all’82%, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Camaiore nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza significative variazioni rispetto alla giornata di lunedì. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.8° perc. +16.8° Assenti 7.7 NE max 8.3 Grecale 86 % 1025 hPa 4 cielo sereno +16.4° perc. +16.3° prob. 6 % 8.3 NE max 9 Grecale 85 % 1025 hPa 7 cielo sereno +17.7° perc. +17.7° Assenti 6.7 NE max 8.9 Grecale 83 % 1026 hPa 10 cielo sereno +22° perc. +22° Assenti 1.5 NNE max 5 Grecale 67 % 1027 hPa 13 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° prob. 5 % 2.1 SSO max 3.5 Libeccio 66 % 1026 hPa 16 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° prob. 1 % 4.4 NNE max 5 Grecale 79 % 1026 hPa 19 cielo sereno +18.2° perc. +18.2° prob. 2 % 6.5 NE max 6 Grecale 82 % 1027 hPa 22 cielo sereno +17.3° perc. +17.3° prob. 1 % 7.2 NE max 6.8 Grecale 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.