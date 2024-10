Meteo Campi Bisenzio, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Campi Bisenzio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con temperature che scenderanno fino a +11,3°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto già dalle prime ore del giorno. Le temperature raggiungeranno un massimo di +19,1°C nel pomeriggio, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,2 km/h e i 10,6 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte si registreranno condizioni di cielo sereno con una temperatura di +12,1°C a mezzanotte, che scenderà leggermente nelle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 4%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 94% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno lentamente, passando da +11,8°C alle 06:00 fino a +18,8°C alle 12:00. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,1°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto alta, intorno al 57%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, con una velocità che potrà raggiungere i 12,4 km/h.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,7°C. L’umidità aumenterà, mantenendosi attorno al 78%, e il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 3,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Campi Bisenzio suggeriscono una giornata nuvolosa, con temperature gradevoli e condizioni di vento leggero. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare tra i 15°C e i 20°C, rendendo l’atmosfera piuttosto mite per la stagione.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.9° perc. +11.3° Assenti 3.5 NE max 4 Grecale 81 % 1014 hPa 4 poche nuvole +11.4° perc. +10.7° Assenti 2.8 ENE max 3.2 Grecale 81 % 1013 hPa 7 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° Assenti 2.2 E max 3.1 Levante 73 % 1014 hPa 10 cielo coperto +16.3° perc. +15.7° Assenti 3 SSO max 4.3 Libeccio 64 % 1014 hPa 13 cielo coperto +19.1° perc. +18.6° prob. 2 % 5.9 SO max 10.6 Libeccio 57 % 1013 hPa 16 nubi sparse +17.3° perc. +16.9° Assenti 5.8 OSO max 12.5 Libeccio 69 % 1013 hPa 19 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° Assenti 2.3 SSO max 3.8 Libeccio 80 % 1014 hPa 22 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° Assenti 1.4 SSE max 2.4 Scirocco 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:42

