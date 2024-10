Meteo Campi Bisenzio, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 12,3°C e i 19°C. I venti soffieranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 25,1 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, con valori che si attesteranno intorno all’80%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai 13,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 86%.

Nella mattina, si assisterà a una leggera attenuazione della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 18,8°C intorno a mezzogiorno. I venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra i 5,2 km/h e i 7,3 km/h. L’umidità comincerà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 57%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno fino a un massimo di 19°C alle 13:00, per poi ridursi a 16,8°C alle 15:00. La probabilità di pioggia sarà intorno al 64%, con accumuli che non supereranno i 0,15 mm. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 14,2 km/h.

In sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a calare, attestandosi intorno ai 13,9°C. I venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 78%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campi Bisenzio nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con un clima fresco e nuvoloso. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma con una leggera possibilità di schiarite. Gli amanti della pioggia troveranno soddisfazione in questo inizio di Ottobre, mentre chi preferisce il sole dovrà attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° prob. 46 % 5.2 NE max 18.3 Grecale 86 % 1005 hPa 4 cielo coperto +12.7° perc. +12.3° prob. 46 % 6.4 NE max 16.3 Grecale 86 % 1005 hPa 7 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° prob. 10 % 5.2 NE max 9.8 Grecale 81 % 1007 hPa 10 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° prob. 12 % 7.1 NE max 8.5 Grecale 62 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +19° perc. +18.5° 0.1 mm 8.7 NNE max 6.9 Grecale 57 % 1007 hPa 16 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° prob. 64 % 13.2 NNE max 21.3 Grecale 72 % 1008 hPa 19 cielo coperto +13.9° perc. +13.4° prob. 20 % 10.7 NNE max 23 Grecale 78 % 1010 hPa 22 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 7 % 9.3 NNE max 19.4 Grecale 78 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:45

