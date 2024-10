Meteo Campobasso, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo risulterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C. La mattina porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e un incremento della temperatura fino a raggiungere i 24,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un ritorno di nubi più dense, mentre la sera si presenterà nuovamente con cielo coperto e temperature in calo.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Campobasso avrà un cielo completamente coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 17,8°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da sud-sud ovest, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64%, creando una sensazione di calore moderato.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,5°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,8 km/h e i 9,7 km/h, mentre l’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 39%. Questo permetterà di godere di un clima più gradevole, sebbene le nubi continueranno a dominare il cielo.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 22,9°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 11,9 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno al 46%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 17,2°C. Il cielo rimarrà coperto, con una velocità del vento che si stabilizzerà attorno ai 7,1 km/h. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 67%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Campobasso nei prossimi giorni mostrano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo periodo, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.5° perc. +17° prob. 5 % 6.7 S max 7 Ostro 63 % 1020 hPa 4 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° Assenti 3.3 OSO max 3.6 Libeccio 64 % 1020 hPa 7 nubi sparse +19.1° perc. +18.5° Assenti 2.8 O max 3.6 Ponente 55 % 1021 hPa 10 nubi sparse +23.6° perc. +23.1° Assenti 6.6 SSO max 10.3 Libeccio 41 % 1020 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +24.1° Assenti 9.4 SO max 11.9 Libeccio 38 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.1° perc. +19.6° prob. 5 % 6.6 SO max 8.5 Libeccio 57 % 1019 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +17.8° prob. 2 % 2.8 SO max 2.8 Libeccio 64 % 1019 hPa 22 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 6.6 SO max 6.4 Libeccio 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.