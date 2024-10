Meteo Campobasso, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso di Mercoledì 23 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 13,1°C e una massima che raggiungerà i 19,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,2 km/h e i 8,6 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord Est. L’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 97%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che varieranno tra 13,1°C e 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 97%, e il vento si manterrà debole, con velocità intorno ai 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere circa 19,1°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 68%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,7 km/h. Anche in questa fase, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19,6°C, mantenendo un cielo coperto e una copertura nuvolosa al 100%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 65%, mentre il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,6 km/h. Non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni che si attesta tra il 7% e il 12%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13,1°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 96%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità che si manterranno sotto i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campobasso nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le probabilità di pioggia rimarranno basse. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima stabile, ma con una certa umidità che potrebbe rendere l’aria più fresca, specialmente nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.9° perc. +13.9° prob. 1 % 4.2 N max 4.5 Tramontana 98 % 1028 hPa 3 cielo coperto +13.3° perc. +13.2° Assenti 4.1 N max 4.5 Tramontana 98 % 1028 hPa 6 cielo coperto +13.4° perc. +13.4° Assenti 3.6 N max 4.4 Tramontana 97 % 1029 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 5.2 NNE max 4.8 Grecale 80 % 1029 hPa 12 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° prob. 7 % 7.1 NE max 5.2 Grecale 65 % 1027 hPa 15 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° prob. 7 % 8.3 NE max 8.2 Grecale 73 % 1027 hPa 18 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 10 % 5.6 NE max 6 Grecale 91 % 1028 hPa 21 cielo coperto +13.4° perc. +13.3° prob. 4 % 4.1 NNE max 4.2 Grecale 96 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:04

