Meteo Canicattì, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canicattì di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C e un’umidità elevata, che raggiungerà il 79%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con una velocità di circa 9 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a 17,8°C alle ore 08:00. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri da Est. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Alle ore 09:00, la temperatura raggiungerà i 19,2°C, e l’umidità scenderà al 58%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà gradevole, con temperature che toccheranno i 22°C intorno alle ore 13:00. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con un’umidità che varierà dal 42% al 50%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 9 km/h e i 10 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con un’umidità che salirà fino all’86%. I venti diventeranno più deboli, con velocità che scenderanno a 1,8 km/h. Le condizioni di visibilità rimarranno buone, senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre con un clima generalmente mite e nuvoloso, senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Gli amanti del clima temperato troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° Assenti 9.3 NE max 11.4 Grecale 81 % 1024 hPa 5 cielo coperto +14.3° perc. +13.9° Assenti 8.5 NE max 9.3 Grecale 81 % 1024 hPa 8 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° Assenti 7.4 E max 11.1 Levante 64 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21.2° perc. +20.6° Assenti 8.9 SE max 8.4 Scirocco 46 % 1024 hPa 14 nubi sparse +21.6° perc. +21° Assenti 10.1 SE max 10 Scirocco 45 % 1022 hPa 17 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° Assenti 7.1 SSE max 11.6 Scirocco 72 % 1023 hPa 20 nubi sparse +16.1° perc. +16° Assenti 3.2 SSE max 6.4 Scirocco 84 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° Assenti 1.7 NE max 3.4 Grecale 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.