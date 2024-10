Meteo Canosa di Puglia, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Canosa di Puglia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante le ore diurne. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di nubi sparse nel pomeriggio e a un possibile arrivo di pioggia leggera in serata. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 15,2°C e un massimo di 23°C, mentre la velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 21,2 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che non supererà il 17%. La brezza leggera proveniente da Ovest accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità attorno all’80%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità moderata. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 40%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Il cielo si coprirà di nubi sparse, con una temperatura massima che si attesterà intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 47%. Le raffiche di vento potranno toccare i 21,2 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 70%.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, e si prevede un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con la possibilità di pioggia leggera intorno alle 22:00, quando si registrerà una leggera pioviggine. L’umidità si attesterà al 76%, mentre il vento si farà più leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi. Lunedì e martedì potrebbero riservare cieli più sereni e temperature in aumento, mentre mercoledì si prevede un ritorno di nuvole e possibili piogge. Sarà quindi importante monitorare le previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.9° perc. +14.6° prob. 15 % 8.5 O max 14.6 Ponente 82 % 1012 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° prob. 11 % 9.5 OSO max 14.1 Libeccio 83 % 1012 hPa 7 cielo sereno +16.7° perc. +16.3° prob. 8 % 12.3 O max 17.8 Ponente 69 % 1013 hPa 10 cielo sereno +21.1° perc. +20.5° prob. 18 % 13.9 ONO max 17.6 Maestrale 48 % 1013 hPa 13 nubi sparse +23° perc. +22.4° prob. 7 % 14.8 N max 20.4 Tramontana 40 % 1012 hPa 16 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 17.8 ENE max 18.3 Grecale 66 % 1013 hPa 19 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° prob. 8 % 9.2 E max 15.2 Levante 71 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +17.2° perc. +16.9° 0.12 mm 5.1 E max 6.3 Levante 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:24

